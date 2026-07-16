Naci Görür'den korkutan açıklama: Büyük depremi bekliyoruz

1 saat önce

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek, Marmara Bölgesinde gerilim sürdüğünü ve büyük depremin kuzey kolda beklendiğini söyledi.

Çanakkale açıklarında bu sabah (16 Temmuz 2026) meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe sebebiyet verirken, uzman kişilerden art arda açıklamalar geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetmeni Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Ayvacık ilçesine yaklaşık 37,7 kilometre mesafede ve yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi.

Fakat sarsıntının ardından gelen açıklamalar, özellikle Marmara Bölgesi ve çevresinde beklenen büyük deprem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde medya geldiğini belirtti. Görür, yaşanan sarsıntının sığ ve düşük büyüklükte olduğunu ifade ederken bölgede yaşanan tektonik hareketliliğe dikkat çekti.

Açıklamasında, Küçükkuyu Fayı'nın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu içerisinde değerlendirildiğini vurgulayan Görür, bu hareketliliğin Marmara Bölgesindeki gerilimin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

''12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz.''

Bu açıklama, uzun süredir bilim insanlarının dikkat çektiği Marmara'da beklenen olası büyük deprem konusunu yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, tek başına küçük ölçekli depremlerin büyük bir depremin kesin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini, fakat fay hatlarındaki hareketliliğin bilimsel açıdan yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle Marmara Bölgesi için riskin devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, bireysel ve kurumsal düzeyde deprem hazırlıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.