DEM Partili Sakık: Barış müzakereleri şeffaf olmak zorundadır

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, barış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Süreç istedikleri gibi ilerlemezse Kürt siyasetini günah keçisi ilan etmeye çalışacaklar” dedi.

Barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasanın'' bu ay içinde Meclise gelmesi bekleniyor. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol, dün (15 Temmuz 2026) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

İmralı heyeti bugün de (16 Temmuz 2026) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Meclisteki görüşme trafiği devam ederken, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sırrı Sakık, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''En başından beri aynı şeyi söylüyorum: Barışa dair yürütülen müzakereler şeffaf olmak zorundadır. Şeffaflık olmalı ki kim gerçekten barış istiyor, kim oyalama siyaseti yürütüyor herkes görsün. Şeffaflık olmalı ki yarın hiç kimse sorumluluktan kaçamasın. Aradan iki yıl geçti. 'Bugün, yarın' denildi ama hâlâ somut bir yasal düzenleme yok. Türkiye’nin en can yakıcı, yüz yıllık sorunu çözülmeye çalışılıyor ama Meclis tatile giriyor. Halkın ne olup bittiğine dair bilgisi yok. Parlamentonun da sürece ilişkin sağlıklı bir bilgisi yok.

Allah korusun, yarın süreç istedikleri gibi ilerlemezse, yine bütün sorumluluğu Kürt siyasetinin omuzlarına yüklemeye kalkacaklar. Bir kez daha 'terör' söylemine sarılarak Kürt siyasetini günah keçisi ilan etmeye çalışacaklar. Bunun için diyoruz ki; bu süreç kapalı kapılar ardında değil, halkın gözü önünde yürütülmelidir. Kim neyi savunuyor, kim neyi engelliyor, kim barıştan yana, kim çözümsüzlükten yana herkes tarafından açıkça bilinmelidir. Barışın da güvenin de yolu şeffaflıktan geçer.''