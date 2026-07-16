İmralı Heyeti Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol dün (15 Temmuz 2026) Mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi. Meclisteki görüşmeye Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Erol, Efkan Ala ve Abdullah Güler katıldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

AK Parti heyetini ziyaret eden heyet, bu sabah (15 Temmuz 2026) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. İmralı Heyeti'nin Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı.

Heyetin önümüzdeki günlerde de PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

''Çerçeve yasa'' hazırlığı sürüyor

Siyasi temaslar, Meclis gündemindeki "çerçeve yasa" hazırlıklarıyla eş zamanlı yürütülüyor.

Hazırlanan düzenlemenin Mecliste kabul edilmesinin ardından uygulama sürecine ilişkin güvenlik kurumlarının değerlendirmelerinin esas alınması öngörülüyor.

Buna göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki duruma ilişkin tespitlerinin ardından Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), örgütün feshi ve silah bırakma sürecine ilişkin teyit değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Sürecin son aşamasında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

Taslak düzenlemeye ilişkin kulis bilgilerine göre, Abdullah Öcalan ile örgütün üst yönetimine yönelik özel bir hüküm yer almayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunanların ise düzenleme kapsamı dışında tutulacağı ifade ediliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt mensuplarından, örgütsel faaliyet kapsamında herhangi bir suça karışmadığı değerlendirilenlerin Türk Ceza Kanunundaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesinin önü açılabilecek. Suça karıştığı iddia edilen kişilerin dosyaları ise mahkemeler tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek.

Taslakta ayrıca Türkiye'ye dönen kişilerin belirli bir süre adli kontrol tedbirine tabi tutulması, bu süreçte kamu kurumlarında görev alamamaları ve siyasi faaliyette bulunamamaları yönünde düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.