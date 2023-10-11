Irak Hizbullahı’ndan ABD’ye tehdit

HABER MERKEZİ

Irak Hizbullahı, ABD’nin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahale etmesi durumunda Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını duyurdu.

Irak Hizbullahı Tugayı Genel Sekreteri Abu Hüseyin El-Hamidavi, Haması tebrik ederek, “Düşmanlarının teknolojik güçlerine karşı kazandıkları irade ve elde ettikleri büyük başarıdan dolayı, işgal altındaki topraklarda ümmetimizi korumak ve savunmak hepimizin meşru görevidir.” açıklamasında bulundu.

El-Hamidavi, ABD’nin İsrail ile Hamas arasındaki savaşa müdahale etmesi durumunda, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef almak için tüm füze, dron ve özel güçlerinin hazırda beklediğini belirtti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD üslerine yapılan hava saldırılarından sorumlu olan Irak Hizbullahı daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’yi tehdit etmişti. Buna karşılık ABD de Irak Hizbullahı’nı birçok kez hedefe almıştı.