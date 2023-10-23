Politika

Tuncer Bakırhan: "İktidarla şu an hiçbir görüşmemiz yok"

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HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
kürdistan HEDEP seçim iktidar

HABER MERKEZİ 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin iktidarla görüştüğü iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Çözümü mümkün kılacaksa her kesimle yeri gelince görüşebiliriz.” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin geçen hafta yapılan kurultayında ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile değiştirilirken, partinin genel başkanlık koltuğuna Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan oturdu.

BİR Gün Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Tuncer Bakırhan, “Kürt hareketi, Türkiye sol, sosyalist, devrimci hareketlerine yoldaşlık hukukuyla hep açık davrandı; onların duyarlılıklarına da özen gösterdi. Geçmişte de bu süreç açık yürüdü.” ifadelerini kullandı.

“Kürt meselesi çözülecekse kimin oraya masa kurduğu, önemsiz bir ayrıntıdır.” Diyen Bakırhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Memleketin bu halde olmasının nedeni de çözümün olmamasıdır. O dönem kapandı. O dönemden sonra Kürtlerin yaşadıklarını anlatmamıza gerek yok. Annelerin, çocukların cenazeleri derin dondurucularda, sokaklarda kaldı, cezaevlerinden her gün hasta tutsakların cenazeleri çıkıyor. Kürtler sistemin her alanından dışlanmış durumdadır. Bu kadar acı ve yaşanandan sonra biz neyi, kimle gizli saklı yürüteceğiz? “

Şu ana kadar iktidarla hiçbir görüşme gerçekleştirmediklerini vurgulayan Bakırhan, “Seçim dahil olmak üzere iktidarla hiçbir konuda bir görüşme durumumuz olmamıştır. Ancak kim olursa olsun ne istediğini ve beklediğini kamuoyu ile net bir şekilde paylaşmak kaydıyla ve çözümü mümkün kılacaksa her kesimle yeri gelince görüşebiliriz.” diye konuştu.

“Bugünkü mutsuzluğun sebebi, aslında yeni bir yol, gerçekçi bir yol, sahiplenen ve savunan bir yol oluşturamamamızdan kaynaklıdır” sözleriyle partisinin önceki dönem siyasetine ilişkin özeleştirilerde bulunan Bakırhan, “Üçüncü Yol, aslında Türkiye demokratik mücadelesinin bir zemini, adresidir” değerlendirmesinde bulundu.

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