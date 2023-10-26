Çek Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu: Çek pazarında Kürdistan Bölgesi narlarını görmeyi çok isterim

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Çek Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Karel Kortanek, Kürdistan Bölgesi ile Çekya arasında tarım sektöründe iyi bir koordinasyon olduğunu belirterek, gelecekte Çek pazarında Kürdistan Bölgesi narlarını görmeyi çok istediğini söyledi.

Ülkesinin milli gününde K24’e konuşan Çek Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu, Çekya ile Kürdistan Bölgesi arasında tarihi ilişkiler olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile Çekya arasındaki ilişkilerin çok olumlu olduğunu kaydeden Kortanek, “Bu takdir edilecek bir şey. Çek Cumhuriyeti uzun süredir Kürdistan Bölgesi’ni destekliyor.” dedi.

Çek pazarında Kürdistan Bölgesi narlarını görmeyi çok istediğini şfade eden Karel Kortanek, "Koordinasyonumuza gelince, tarım sektörü Çek Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki koordinasyon için çok iyi bir sektör. Su kaynakları ve su yönetimi alanında birçok planımız var.” diye konuştu.