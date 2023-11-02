Politika

Haşdi Şabi, OHAL için hazırlıklar yapıyor

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Irak Irak Haşdi Şabi

HABER MERKEZİ 

Haşdi Şabi Güçleri Genelkurmay Başkanı Abdulaziz El-Muhammedavi, “Aksa Tufanı’nda elde edilen sonuçlara övgüde” bulunurken, “önümüzdeki günlerde herhangi bir olağanüstü duruma hazırlıklı olunduğunu” söyledi.

Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada, “Haşdi Şabi komitesi, örgütün Genelkurmay Başkanı Abdulaziz El-Muhammedavi başkanlığında genel sekreter, gizli sekreter, operasyonlar komutanları, tugay ve birlik komutanlarının katılımıyla kapsamlı bir toplandı gerçekleştirdi.” denildi.

“Toplantıda, güvenlik gelişmeleri, operasyonlardaki zorluklar ve Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ın güvenliği ve istikrarı için hazırlık düzeyinin” gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, Genelkurmay Başkanı Abdulaziz El-Muhammedavi’nin sözlerine yer verildi.

“Ülkenin egemenliğini ve sınırlarını savunmaya tüm silahlı güçlerinin hazırlıklı olduğunu” vurgulayan El-Muhammedavi, “Önümüzdeki günlerde herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırlık düzeyinizi yükseltin.” ifadesini kullandı.

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