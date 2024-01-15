İsrailli futbolcu Jehezkel, Türkiye’den ayrıldı

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Gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in, saat 17.15 itibarıyla Türkiye’den ayrıldığını açıkladı.

Yerlikaya, açıklamasında, “Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.” ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır.



Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024

İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi ziyaret etmemeleri ve mallarını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor’a karşı, Antalyaspor'un tek golünü atan İsrailli Sagiv Jehezkel, sol bileğinde İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe göndermede bulunan "100 days 07.10" yazılı sargıyı işaret ederek gol sevinci yaşamıştı.

Tepki çeken gol sevinci sonrası kadro dışı bırakılan Jehezkel’in sözleşmesinin feshedileceği bildirilmişti.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İsrailli futbolcu, adliyedeki işlemlerin ardırdan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.