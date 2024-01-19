DEM Parti'den Meral Akşener'in "mertçe cinayet" sözlerine tepki

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı Kürt isimlerin öldürülmesiyle ilgili açıklaması büyük tepki yaratırken, DEM Parti, Akşener'in suçlarını itiraf ettiğini bildirdi.

Akşener, yerel seçimleri için başlattığı kent ziyaretleri kapsamında 18 Ocak’ta Sivas'taydı. Akşener burada yaptığı konuşmada eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in "öldürülmesiyle" ilgili “Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor.” dedi.

Akşener'in bu sözleri toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından Akşener'in siyasi cinayetlerin "mertçe" olduğunu söylemesine tepki göstererek, "Cinayet ve katliam failleri, köy boşaltanlar suçlarını birer birer itiraf ediyor. Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink ve daha adını sayamadığımız binlerce faili meçhulun namertçe olduğunu biliyorduk. Şimdi kendiniz itiraf ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Eşi de siyasi cinayet kurbanlarından biri olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sosyal medya hesabından Akşener'e yanıt vererek siyasi cinayetleri insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Buldan, yaptığı paylaşımda, "17 yıl önce Hrant Dink namertçe katledildi. Sevgiyle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Toplumun farklı kesimlerinden sosyal medya kullanıcıları, Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olarak da görev yaptığını hatırlatarak İYİ Parti liderinin sözlerine tepki gösterdi. Akşener, Kasım 1996-Haziran 1997 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.