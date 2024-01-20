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Anbar vilayetinde bulunan, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssü 20 füzeyle hedef alındı.

Irak basınında yer alan haberlere göre Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Saldırıda yaşanan can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Ayn el Esad askeri üssünün bombalanması sırasında çok sayıda füzenin 20. Tugay binasının arka kısmına düştüğünü söyledi.

Irak’ın batısında bulunan Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssünde ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon askerleri bulunuyor.

Üs geçmişte birçok kez füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.