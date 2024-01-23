Politika

Devlet Bahçeli: "Dersim diye bir il yoktur"

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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli
türkiye CHP MHP Dersim Tunceli

HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki göstererek, “Türkiye'de Dersim diye bir il yoktur.” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Mecliste haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Bahçeli, İmamı darp ettiği iddia edilen Kulp Kaymakamı'na destek vererek, "Alnından öpüyorum." dedi.

“Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır.” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.”

İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır." diye konuştu.

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