Mesrur Barzani: Uluslararası ilişkilerimiz büyük ölçüde gelişti

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Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirtirken, dış ve uluslararası ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Temsilcileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenen konferansta bir araya geldi. Konferans, bugün sabah saat 10.00’da Erbil’de başladı.

Konferansta açıklamada bulunan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin dış ve uluslararası ilişkilerinin önemli ölçüde ilerlediğine değinerek, Kürdistan Bölgesi'ndeki konsoloslukların ve diplomatik elçilerin sayısının artmakta olduğunu belirtti.

Gelecekte ekonomik, kültürel, bilimsel ve akademik ilişkileri geliştirmek amacıyla Kürdistan Bölgesi’nin yurtdışındaki temsilciliklerinin sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Mesrur Barzani, Kürdistan'da konsolosluğu bulunan birçok dost ve önemli ülkede temsilcilikler açmayı da planladıklarını bildirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi, Irak'ta anayasal ve tüzel bir varlık olarak, her zaman Irak ile bölgede güvenlik ve istikrar unsuru olmuş, komşu ülkelerle ve genel olarak uluslararası toplumla en iyi ilişkileri hedeflemektedir. Amacımız dış ve uluslararası ilişkilerimizi karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygıya dayalı olarak geliştirmek ve güçlendirmektir.” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman kimseye yönelik bir tehdit olmadığını, her zaman bölgedeki tüm ülkelere ve genel olarak uluslararası topluma dostluk elini uzattığını kaydeden Başbakan Barzani, “Bu nedenle bölge ülkeleriyle ve dünyayla ortak çıkarlarımız dikkate alınmalı ve korunmalı, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğine saygı gösterilmeli ve ihlal edilmemelidir.” diye konuştu.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi dış ve uluslararası ilişkilerinin son yıllarda büyük ölçüde gelişmesinin memnuniyet verici olduğuna işaret etti.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti, geçmişte birçok siyasi, güvenlik, ekonomik ve mali krizle karşı karşıya kalmış, dost olmayanlar Kürdistan'ın ilerlemesi, refahı ve istikrarı için engeller yaratmaya çalışmıştır.” diyen Başbakan Mesrur Barzani, “Ancak Allah'ın desteği, Kürt halkının ve kahraman Peşmergelerimizin direnişiyle her türlü engeli aşacağız çünkü milletimizin iradesi her türlü plandan daha güçlüdür. Bu nedenle hiçbir baskı altında haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.