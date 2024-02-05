AK Parti'li Ensarioğlu: Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.” dedi.

Son dönemlerde adı sıklıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına DEM Parti'den aday olacağı yönünde haberlerle anılan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili bir değerlendirme de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi.

KRT TV'de katıldığı bir programda Başak Demirtaş'ın olası adaylığına ilişkin yorumlarda bulunan Ensarioğlu, “Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil. Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi, iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil. Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur. Durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil.” ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan oy alabileceğini söyleyen Ensarioğlu, bu hareketin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile aralarında pazarlığı güçlendirmek için yapılacağını dile getirdi.

“Selahattin Bey içeride, halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP’ye, ‘Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun’ demektir.” diyen Ensarioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da normal bir siyasi parti gibi davranalım. Bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir.”