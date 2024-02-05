Politika

Kazakistan’da hükümet istifa etti: Başbaban yardımcısı atandı

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Kazakistan bayrağı
avrupa Kazakistan hükümet

HABER MERKEZİ

Kazakistan’da Kazakistan’da hükümet istifa etti. Başbakan yerine atanan isim belli oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, anayasanın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin istifasının kabul edildiği, başbakan görevini geçici olarak Birinci Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar’ın üstleneceği bildirildi.

7 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında hükümetin genişletilmiş toplantısının yapılacağı kaydedilen açıklamada, toplantıda ülkenin 2023 yılı sosyal ve ekonomik kalkınma sonuçlarının ve gelecek dönem için ana hedeflerin ele alınacağı ifade edildi.

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