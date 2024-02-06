Naci Görür'den "Murat Kurum" açıklaması

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un danışmanı olacağı yönünde iddialara yanıt verdi.

Prof. Dr. Naci Görür, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un danışmanı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayarak, teklifi doğruladı.

Deprem için çalışacaksa tüm partilere yardım edeceğini belirten Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu anda İSKİ'ye, İmamoğlu'na da danışmanlık yapıyorum. Benimle ilgili deprem konusunda hemen hemen bütün parti liderleri konuşuyorlar, çeşitli görevler teklif ettiler. Hepsine, Murat Kurum da dahil saygıyla karşıladı, dedim ki 'Bana rozet takamazsınız. Bir partiye bağlan derseniz bunu yapmam. Ama deprem konusunda, insanım ölmesin diyorsanız hepinizin emrine amadeyim' dedim."

Prof. Dr. Görür, "Bırakın siyaset üstü kalayım benim sesimi herkes duysun. Bir partiye bağlarsanız diğer partiler benim sesimi işitmez." dedi.