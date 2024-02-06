Tülay Hatimoğulları'ndan deprem döneminde alınan OHAL kararına eleştiri

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "OHAL yerine seferberlik ilan etselerdi inanın kaybımız şimdinin yarısı kadar bile olmazdı." dedi.

DEM Parti haftalık grup toplantısını depremin 1. yıldönümü nedeniyle Hatay'da Harbiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (HASYAD) salonunda düzenledi.

Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, şu ana kadarki en zorlu grup toplantısını yaptıklarını söyledi.

"Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde açıklanan ama Murat Kurum'un ağzından kaçırmasıyla 130 bin olduğu söylenen ki biz resmi rakamların daima 3 ile 4 ile çarpmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk.” diyen Hatimoğulları, “Pandemi zamanında ölüm sayılarının nasıl gizlendiğini biliyorduk. Zikredilen 130 bin kişi, belki daha da fazla. Ve şu an kayıp olan hala bulunamayan, ailelerinin bir mezar taşı olsun diye çaba harcayan bütün canlarımız için değerli halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Deprem bölgesine karşı devletin duyarsız olduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Aradan bir yıl geçti devlet hala yok." açıklamasını yaptı.

Tülay Hatimoğulları, "Devlet o gün gelseydi, OHAL yerine seferberlik ilan etseydiler daha sonraki zamanlarda ihale usulü enkaz kaldırmak için gelen o iş makinalarını Antakya'da Samandağ'da İskenderun'da Defne'de yaşayan halkımız bilir, AKP ilk andan itibaren devletin olanaklarını seferber etmiş olsaydı, o iş makinaları aylar sonra değil, o an yaralılarımızı kurtarmaya yardımcı olmaya çalışsalardı inanın kaybımız şimdinin yarısı kadar bile olmazdı." ifadelerini kullandı.