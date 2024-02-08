Politika

Azerbaycan'da İlham Aliyev beşinci kez cumhurbaşkanı

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İlham Aliyev
İlham Aliyev
dünya İlham Aliyev Azerbaycan seçim

HABER MERKEZİ 

İlham Aliyev, dün Azerbaycan’da yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 92’sinden fazlasını alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Mazahir Panahov, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, ülkede oyların yüzde 93'ünden fazlasının sayıldığını ve Aliyev’in oyların yüzde 92,05'ini aldığını belirtti.

Aliyev’e en yakın adayın oyları ise yüzde 2,19’da kaldı. Ülkede, Aliyev’le birlikte 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım yüzde 76,7 oldu.

Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu aktardı.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

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