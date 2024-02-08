Başbakan Barzani NBC'ye konuştu: ABD'nin yardım ve desteğine daha fazla ihtiyacımız var

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, “Karşılaştığımız zorluklar, farklı olduğu için daha fazla askeri, ekonomik ve siyasi yardıma ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e verdiği özel röportajda gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Kimin terör eyleminin arkasında olduğu önemli değil, biz terörizmin kendisiyle mücadele ediyoruz." diyen Başbakan Barzani, “Karşılaştığımız zorluklar, birlikte karşı karşıya kaldığımız DAİŞ tehdidinden daha farklı olduğu için daha fazla askeri, ekonomik ve siyasi yardıma ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

ABD'den daha fazla yardım beklediklerini belirten Mesrur Barzani, “ABD'li müttefiklerimiz bize güçlü bir Kürdistan görmek istediklerini söylüyorlar. Bunun için ekonomik, siyasi ve askeri açıdan güçlü olmamız gerekiyor. Böylece tehditlere karşı kendimizi koruyabileceğiz.” dedi.

Başbakan Barzani, Devrim Muhafızlarının Erbil’e yönelik füze saldırısını hatırlatarak, “Son dönemde siyasetle hiçbir bağlantısı olmayan iş adamımızın (Peşraw Dizayi) evine yapılan saldırılar hedef alındığımızın, kendimizi, halkımızı koruyamadığımızın açık göstergesidir. Bu nedenle sivilleri ve ülkemizi drone ve füzelere karşı korumak için hava savunma sistemleri talebinde bulunduk. ABD’den daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyoruz, daha fazla askere ihtiyacımız demek değil, hayır, Peşmergelerimizin kabilyetinin sadece kendimizi ve halkımızı değil, Kürdistan Bölgesi'ndeki herkesi savunabilecek seviyeye ulaşması için daha fazla askeri yardıma ihtiyacımız var. ABD ve Koalisyon güçlerinin Irak'a gelmesinin nedeni Irak'ın bu tehditlerle mücadeleye hazır olmamasıydı. Halen Irak güçlerinin bu zorluklarla mücadeleye hazır olmadığına inanıyoruz, bu nedenle istikrar sağlanana kadar ABD varlığı önemlidir. ABD çekilirse bir boşluk oluşur. Bu boşluğun Irak'ın çıkarına olacak bir güç tarafından doldurulmamasından endişe duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan petrolünün ihracatının durdurulmasına değinen Barzani, “Petrol ihracatının durdurulması ve Kürdistan Bölgesi bütçesinin gönderilmemesi bir yük oluşturdu. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapan aralarında ABD’li şirketler dahil yabancı şirketler de zorluklarla karşılaştı. Ancak Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) Sudani iyi niyet gösterdi ve sorunların çözüleceğine inanılıyor. Ne yazık ki bazı gruplar, başbakanla (Muhammed Şiya Sudani) müzakere ve görüşmelerimizin sonuçsuz kalması yönünde baskı yapıyorlar. Çalışanlarımızın zamanında maaş alabilmeleri için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Petrol ihracatının yeniden başlaması için de başbakanla birlikte çalışmalarımız sürüyor. Kürdistan Bölgesi'nde enerji sektörüne yatırım yapan, bir kısmı ABD'li olmak üzere yabancı şirketlerin haklarının verilmesini ve sözleşmelerine saygı gösterilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik, askeri ve güvenlik alanlarında baskı altına olduğunu belirten Mesrur Barzani, "Federal bir Irak'a inanıyoruz. Bizim bu ülkede anayasal haklarımız var ve haklarımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Ne yazık ki bu hakların ihmal edilmesi bizi ve Irak'ın istikrarını olumsuz etkiledi." ifadesini kullandı.

Artan İHA ve füze saldırılarına dikkat çeken Başbakan Barzani, "Bu, bölgede yeni bir savaşın başladığının açık bir göstergesidir. Kürdistan Bölgesi her ne kadar komşularına tehdit oluşturmamış ve her zaman istikrar unsuru olmuşsa da bu savaş ateşinin dışında tutulmuyor.” dedi.

Sadece ekonomik açıdan değil, güvenlik açısından da baskı altında olduklarını anlatan Barzani, "Petrol ihracatı Kürdistan Bölgesi için iyi bir gelir kaynağıydı. Maaş ve bütçemizi aylarca geciktirmeleri işimizi zorlaştırdı. Bütçemizin zamanında ulaşması için Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile birlikte temas halindeyiz." diye konuştu.

Terörle mücadele konusuna değinen Barzani, “Terörün arkasında olanla değil, terörün kendisi ile mücadele etmeliyiz. Benim ABD ve müttefiklerimizle olan koordinasyon ve iş birliğine ilişkin görüşüm budur. Dolayısıyla mutlaka ABD’den desteğe ihtiyacımız var. ABD desteği olmadan bu çok zor olacaktır.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin terörle mücadelede her zaman ön cephelerde yer aldığını belirten Mesrur Barzani, “ABD ordusu terörle mücadelede Irak'a çok destek vermişti. Biz hiçbir zaman ABD ordusunun geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunmadık. ABD, askerleri öldürüldüğünde sınırlı tepki vermekten daha fazlasını yapanbilir. Peşmerge güçlerine hava savunma sistemleri, gelişmiş silahlar ve daha fazla eğitim vererebilir." diye konuştu.