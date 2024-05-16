Kobani Davası'nda tarihi gün: Karar çıkması bekleniyor

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HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nda bugün karar çıkması bekleniyor. Daha önce iki kez kararı açıklamayı erteleyen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin bugünkü celsede karar vermesi bekleniyor.

Davada 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde DAİŞ’in Kobani'ye saldırmasının ardından birçok ilde düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş ve Yüksekdağ'la birlikte 18'i tutuklu 108 kişi yargılanıyor. Sanıklar Kobani olaylarına ilişkin ''devletin bütünlüğünü bozma'' başta olmak üzere pek çok suçla itham ediliyor.

Aralarında akademisyen, yazar, milletvekili ve hukukçuların da yer aldığı 159 kişi, 13 Mayıs'ta ortak bir açıklama yaparak, dava kapsamında tutuklananların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı davanın duruşması öncesi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan açıklama yapacak.

Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası isteniyor. Demirtaş, 25 Aralık 2023 tarihinde yaptığı ilk savunmasında hakkında somut bir delil bulunmadığını belirterek "Bu bir siyasi intikam davasıdır, hukuken tutuklanmadık, hepimiz siyasi rehineleriz.'' diye konuşmuştu.

Tutuklu bulunan siyasetçilerin isimleri şöyle:

Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, İsmail Şengül, Bülent Parmaksız, Alp Altınörs, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli, Gültan Kışanak.

Demirtaş’tan 10 gün süren savunma

Savcının mütalaasına karşı söz alan Demirtaş, aralıklarla 10 gün savunma yaptı. Savunması sürerken babası Tahir Demirtaş’ı kaybeden Demirtaş, cenaze törenine katılmadı. Demirtaş savunmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerine atfen “Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Öcalan, ben, üçümüz biraraya gelelim, kim kime hesap veriyor konuşalım” dedi.

“Kürt sorununun bir tek çözüm yolu var o da Kürt’ün olduğu gibi kabul edilmesi” diyen Demirtaş, hakkındaki suçlamaların tamamının yürüyüş ve konuşmalardan ibaret olduğunu savundu. Mahkemeye Kürt sorununun çözümüne ilişkin yedi maddelik bir öneri listesi sunan Demirtaş, savunmasının bu bölümünde, Abdullah Öcalan’a “Sayın” diye hitap etmesi nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Demirtaş, Öcalan’a “Sayın” dedikleri için eleştirilebileceklerini, ancak bunun dava konusu yapılamayacağını söyledi. Demirtaş ayrıca, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi liderlerine, özerkliği tartışma çağrısı yaptı.

Sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme karar için duruşmayı Mart ayına erteledi. Mahkemenin 19 Mart 2024’te yapılan duruşmada hükmünü açıklaması bekleniyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi ve duruşma 17 Nisan’a ertelendi. Ertelenme kararı alınmasına gerekçe olarak 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler gösterildi.

17 Nisan’dan bir gün önce avukatları arayan mahkeme kalemi, karar verilmeyeceğini bildirdi. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 16 Mayıs’a ertelendi.