دبلوماسي سعودي: الكاظمي يزور الرياض غداً لتوقيع جملة اتفاقيات بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، الثلاثاء إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيجري زيارة إلى الرياض يوم غد الأربعاء لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وستكون هذه أول زيارة يجريها الكاظمي إلى السعودية بعد أن كانت مقررة في صيف العام الماضي وتأجلت بعد نقل العاهل السعودي إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

وفي ذلك الوقت، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن قرار التأجيل جاء بالتنسيق مع بغداد وذلك تقديراً لأهميتها ورغبة في إنجاحها.

ولم يصدر عن الجانب العراقي أي تأكيد أو توضيح بشأن زيارة الكاظمي إلى السعودية غداً. وسبق أن أبلغ مصدر سياسي كوردستان 24 بموعد الزيارة.

ونقلت قناة العربية المملوكة للسعودية عن السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، إن زيارة الكاظمي "مهمة وتأتي في توقيت مهم".

وأضاف أن الاجتماعات المرتقبة بين الكاظمي والقيادة السعودية ستناقش "عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة".

وقال إن هناك "نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق"، مبيناً أن "منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة".

وبخصوص هدية العاهل السعودي إلى العراقيين والمتمثلة بالملعب الدولي، أوضح الشمري أن هنالك اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات مستمرة للمجلس التنسيقي بين السعودية والعراق، مردفاً بالقول "سيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريباً بين البلدين".

وكان الكاظمي قال في آخر مقابلة تلفزيونية له إنه يتطلع بزيارته اللقاء مع العاهل السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، ووصفه بأنه صديقه.

وقبل خمسة أيام، أتفق الكاظمي والملك سلمان على توسيع التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك عقب اجتماع افتراضي عقد بين الجانبين.

وفي اتصال هاتفي اجري قبل يومين، بحث محمد بن سلمان مع الكاظمي، أهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة السعودية في ذلك.

كذلك جرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.