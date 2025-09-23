مقر البارزاني يدين اغتيال أكبر حاجي رستم

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه مقر البارزاني برقية تعزية لعائلة وأقارب الشخصية الوطنية المعروفة في كرميان (أكبر حاجي رستم) الذي اغتيل داخل منزله أمس الاثنين.

وجاءت في برقية التعزية:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد أحد أبطال البيشمركة والشخصية النضالية (أكبر حاجي رستم).

كان أكبر حاجي رستم، مناضلاً وطنياً بارزاً في منطقة كرميان، يحظى باحترام الشعب الكوردي، وفقدُه خسارةٌ كبيرة.

على الجهات المعنية في كرميان الكشف عن الجناة في أسرع وقت ممكن وتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم على جرائمهم.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه وأصدقائه ومعارفه ولأهالي كرميان.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مقر البارزاني

23 سبتمبر

--------------------------------------------------

وشهدت كرميان، أمس الاثنين، 22 أيلول 2025، جريمة اغتيال الشخصية المعروفة والبيشمركة المخضرم، أكبر حاجي روستم، في قريته "ئۆمەربل" التابعة لقضاء كفري.

وقال كوچر، النجل الأكبر للفقيد، لكوردستان24، إن والده "عاد حوالي الساعة السادسة من مساء أمس إلى قريتنا، وقبل وصوله إلى المنزل زار بستاننا القريب، بعد أكثر من ساعتين، انقطع الاتصال به، وبعد بحث مكثف، عثرنا على جثمانه هناك."

وأضاف كوچر أن كاميرات المراقبة "أظهرت أن سيارة والده قد سُرقت بعد اغتياله مباشرة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى هذه اللحظة، ما يضيف بعداً آخر إلى غموض الجريمة".

وفي ردٍّ على الشائعات المتداولة، نفى النجل الأكبر لأكبر حاجي روستم وجود أي خلافات أسرية أو اجتماعية لعائلتهم مع أي طرف.

مؤكداً: ليست لدينا أي شبهات تجاه أي شخص، لأننا أساساً ليس لدينا مشاكل مع أحد.

ودعا كوچر "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى أداء واجبها المهني والكشف عن حقيقة الحادثة للرأي العام وتسليم الجاني الرئيسي إلى القضاء."