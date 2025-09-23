توقف حركة المرور أمام ماكرون في نيويورك بسبب موكب ترامب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتظار مساء الاثنين في شوارع نيويورك بعدما شلت الشرطة الحركة للسماح لموكب نظيره الأميركي دونالد ترامب بالمرور، وأجرى معه مكالمة هاتفية لم تكن مقررة مسبقا.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قناتا "بروت" و"بي اف ام تي في" الفرنسيتان، أن الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له حوصروا خلف حواجز في أحد شوارع نيويورك أثناء مغادرتهم مقر الأمم المتحدة.

وقال ماكرون لأحد عناصر الشرطة "معي عشرة أشخاص. أذهب إلى السفارة الفرنسية". واعتذر الشرطي من ماكرون موضحا أن محيط السفارة مُطوق في انتظار مرور الموكب.

وقال الرئيس الفرنسي للشرطي مازحا "إذا كنتم لا ترونه دعوني أمر. أتفاوض معكم"، قبل أن يتصل بترامب، بحسب ما أظهر الفيديو.

وقال ماكرون لترامب عبر الهاتف "كيف حالك؟ احزر ماذا حصل؟ أنتظر في الشارع لأن كل شيء مُغلق من أجلك".

وأضاف "أرغب بشدة بإجراء محادثة قصيرة مع قطر ومعك حول الوضع في غزة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال الوفد المرافق للرئيس الفرنسي "اغتنم الرئيس فرصة الاتصال بدونالد ترامب هاتفيا، أثناء سيره، لإجراء مكالمة ودية جدا، أتاحت استعراض العديد من القضايا الدولية".

وكان ماكرون يستعد لتناول العشاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبعد أن أُبلغ بتوقف الحركة بسبب مرور الرئيس الأميركي، أكمل طريقه سيرا على الأقدام مع وفده. ومع ذلك، حوصر.

وكان الرئيس الفرنسي مغادرا الأمم المتحدة، حيث اعترف رسميا نيابة عن فرنسا، بدولة فلسطين.