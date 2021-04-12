اقليم كوردستان يسجل 1159 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 1158 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتوزع الإصابات الجديدة كالتالي وفق ما ذكر تقرير للوزارة: 194 منها في اربيل، 294 في السليمانية و555 في دهوك و20 في حلبجة و78 في كرميان و17 في رابرين.

وتماثلت 460 حالة للشفاء، 88 منها في اربيل و87 في السليمانية و254 في دهوك و2 في حلبجة و26 في كرميان و3 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة، 3 منها في اربيل و3 في السليمانية و4 في دهوك و2 في كرميان.

وبلغ اجمالي الإصابات في الاقليم 133428 اصابة، شفي منها 114439، فيما توفي حتى الآن 3799 شخصا.

سوار احمد