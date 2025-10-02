طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بداية الأسبوع القادم.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 2 أيلول 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً بعموم مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة بعموم أقسام البلاد"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وديالى وكركوك وكربلاء المقدسة 36 ،بابل 37 ،دهوك والسليمانية 32، ،أربيل 34 ، نينوى وصلاح الدين والأنبار35، واسط والديوانية والمثنى 38 ، النجف الأشرف 37، وذي قار وميسان والبصرة 39 ".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم / بالساعة تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية الى (20-30) كم/بالساعة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وبين أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم بالساعة تنشط خلال النهار في الأقسام الغربية من البلاد الى (20-30)كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية ".

وأشار إلى أن "الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم بالساعة، تنشط خلال النهار في الأقسام الغربية من البلاد الى (20-30)كم بالساعة مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".