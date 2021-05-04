جوزيف فوتيل: ما كان التحالف الدولي ليحقق النجاح بدون الكورد والبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- قال الجنرال جوزيف فوتيل القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الذي كان يتولى الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن النجاح الذي حققته الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش لم يكن يتحقق من دون المشاركة المحورية للكورد وقوات البيشمركة.

وأضاف فوتيل في مقابلة مع كوردستان 24 عبر سكايب، إن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق ولن يتكرر ما حصل عام 2011، في إشارة إلى الانسحاب الكلي للجيش الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مؤكداً أن واشنطن تقدر تضحيات الكورد في الحرب ضد الإرهاب.

وعندما سُئل عن الهجمات الصاروخية على الأمريكيين في العراق، قال فوتيل إن بايدن يختلف عن سلفه وإن إدارته لها طريقتها وسياستها الخاصة في حماية المصالح الأمريكية ومصالح التحالف الدولي في العراق.

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا أقدمت أمريكا على التضحية بالعراق في الاتفاق النووي مع إيران، قال فوتيل إن "العراق مهم جداً بالنسبة لأمريكا".

وتابع "لدينا مصالح هناك ولا يمكن التضحية به... نحن بحاجة إلى العمل دبلوماسيا والمضي قدما لإنجاح خططنا الأمنية. ولهذا السبب تريد أمريكا زيادة قواتها الدبلوماسية في العراق لمواجهة الوضع، وعلى جميع الأطراف أن تجتمع على طاولة المفاوضات".

وأوضح أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تحالفها مع العراق، وأردف قائلاً "لدينا مصلحة في ذلك البلد ولا أعتقد أن ما حدث عام 2011 سيتكرر مرة أخرى".

وشدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية لحماية "مصالحنا وقواتنا والحفاظ على العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة مع العراقيين".

ومضى فوتيل يقول "ثمة فرصة جيدة بين بغداد وواشنطن في إطار الحوار الإستراتيجي، لإن إقامة علاقة جيدة مع العراق أمر مهم لحماية المصالح الأمريكية" مشيراً بذلك إلى موقع العراق الجيوسياسي والجغرافي وبما يجعله منطقة مهمة للغاية في الشرق الأوسط.

وقال إن وجود علاقات وطيدة مع أربيل وبغداد من شأنه أن يحد من الهيمنة الإيرانية ونفوذ الميليشيات التابعة لها في العراق، مضيفاً "من مصلحتنا أن تظل هذه العلاقة القوية بين العراق وأمريكا قائمة".

وأشاد فوتيل بدور الكورد في مساعدة التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وقال إنهم قاموا بعمل جيد وهم حلفاء جديرون بالثقة.

وأضاف "البيشمركة مهمة جداً بالنسبة لنا، ولدينا تحالفات مها.. عدنا إلى العراق عام 2014 وما كنا لنحقق النجاح بدون الكورد والبيشمركة".

وزاد "تحالفنا مع الكورد جيد وسيستمر".

وتطرق أيضاً إلى دور الكورد في محاربة داعش في سوريا، وقال إن من المهم ألا تنسى واشنطن ما قدمه الكورد من تضحيات بهذا الصدد.