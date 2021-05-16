كوردستان.. الطلبة يتوجهون إلى مقاعد الدراسة بعد تعليق متكرر بسبب الجائحة

أربيل (كوردستان 24)- توجه تلاميذ وطلبة إقليم كوردستان صباح اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة مجدداً بعد تعليق متكرر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبدأ منذ صباح اليوم الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بعد أن شهد الفصل الأول تعليقاً متكرراً جرى فيه الاعتماد على التعليم عن بعد إلى حد كبير.

وتقول وزارة التربية في إقليم كوردستان إن العملية التعليمية ستعتمد نظام التناوب على أن تداوم كل مرحلة ثلاثة أيام في الأسبوع.

كما تم تخيير أولياء الأمور ما بين إرسال أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في المدارس أو الاستمرار بالتعليم الإلكتروني (أون لاين) على أن يوقعوا تعهداً في الأسبوع الأول يلزمهم بالامتثال للتعليم الإلكتروني.

وفتحت المدارس أبوابها من الصف الأول حتى الحادي عشر (الخامس الإعدادي) في عموم المحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وحثت وزارة التربية جميع المدارس على الالتزام بالإرشادات الصحية ولا سيما التباعد البدني وارتداء الكمامات لمنع تفشي الفيروس بين الطلبة والتلاميذ والطواقم التدريسية.

وتطرق رئيس اتحاد معلمي كوردستان عبد الواحد محمد في حديث لكوردستان 24، إن عدد الطلبة والتلاميذ كبير للغاية، وأشار إلى أن التناوب في الدوام يهدف للسيطرة على الوضع من خلال خفض الأعداد في وقت واحد بالمدارس واستمرار العملية التعليمية.

وتقرر تفعيل اللجان والفرق الصحية في المدارس بهدف مراقبة الوضع عن كثب.

ودعت وزارة الصحة الطلبة ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً إلى تلقي اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وقال المتحدث باسم مديرية صحة أربيل بزار موسى لكوردستان 24، "نهيب بجميع المعلمين وكذلك الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاحات".

هذا وقررت وزارة التربية إجراء الامتحانات النهائية في الفصول الدراسية.

وبحسب إحصاءات اتحاد معلمي كوردستان فقد أصيب نحو ألفي معلم بفيروس كورونا، توفي منهم نحو 50 معلماً منذ تفشي الوباء.

كما تم تسجيل العديد من الإصابات بين صفوف الطلبة والتلاميذ.

ولغاية الآن، سجل إقليم كوردستان 150 ألفاً و888 إصابة بالوباء بضمنها 4,088 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 127 ألفاً و427 مريضاً.