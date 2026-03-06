وزارتا التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان تقرران تقديم موعد العطلة الربيعية

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، في بيان مشترك اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لهما، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 آذار 2026، وحتى يوم الاثنين الموافق 23 آذار 2026.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على سلامة الكوادر التدريسية والطلبة وتلاميذ المدارس في ظل الظروف الراهنة.

ويشمل قرار التعطيل كافة المراكز التعليمية والدراسية بمختلف فئاتها، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، الأهلية، الخاصة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات الدولية العاملة في الإقليم.

وأشار البيان في تنويه إضافي، إلى أن الفترة الممتدة من 11 آذار ولغاية 23 آذار هي العطلة الربيعية الرسمية المعتادة سنوياً للمؤسسات التعليمية، إلا أن القرار الحالي قد قضى بتقديم موعد بدئها لتنطلق من الثامن من الشهر الجاري كإجراء احترازي شامل.