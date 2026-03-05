عودة معتمري إقليم كوردستان إلى أرض الوطن بسلام

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن وصول قوافل المعتمرين الذين كانوا في الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية إلى اإقليم کوردستان مساء اليوم بسلام، وذلك عبر الطريق البري.

وأكد ستوني أن المديرية العامة للحج والعمرة في تواصل مستمر وتبذل جهوداً حثيثة لتأمين عودة جميع المعتمرين إلى إقليم كوردستان.

وفي ختام تصريحه، أوضح المتحدث الرسمي أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، وفي حال تعذر توفر الرحلات الجوية، فإن المديرية مضطرة لتفويج المعتمرين وإعادتهم عبر المسارات البرية. كما دعا المواطنين إلى تأجيل رحلاتهم لأداء مناسك العمرة في الوقت الحالي، ريثما تستقر الأوضاع وتعود إلى طبيعتها.