بعد ديالى.. إنشاء "مركز مشترك" بين الجيش والبيشمركة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة السبت إنها ستنشئ مركزاً للتنسيق الأمني المشترك بين الجيش والبيشمركة في كركوك ابتداء من يوم غد.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في الآونة الأخيرة، بتنفيذ الاتفاق الأمني بين الجيش والبيشمركة في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً ضمن الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لكوردستان 24 إنه "تقرر إنشاء غرفة مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة يوم غد الأحد في كركوك".

وأضاف أن الاجتماعات بين الجيش والعراقي وقوات البيشمركة ستبدأ فور إنشاء المركز المشترك الذي يهدف إلى "سد الفراغ الأمني" في المنطقة.

وتابع "لقد قمنا بتأسيس غرفة تنسيق مشترك في ديالى ونجحنا في ذلك، وسنجتمع غداً في كركوك بحضور ممثل قوات البيشمركة".

وأشار إلى أن عمل غرفة التنسيق يتركز على تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية حول تحركات تنظيم داعش والتصدي إلى تهديداته.

ومن المقرر إنشاء ما لا يقل عن أربعة مراكز للتنسيق المشترك في ديالى وكركوك ونينوى.

هذا وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي عقده بكركوك إن مراكز التنسيق المشتركة "ستكون بإشراف وقيادة الجيش يشترك بها ضباط ممثلون عن صنوف القوات العراقية كافة (ومنها البيشمركة) وتحت إمرة" الكاظمي.

ومؤخراً، دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لإنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها.

ونفذ تنظيم داعش في الآونة الأخيرة عدة هجمات في محيط المناطق المتنازع عليها ولا سيما كركوك وأطرافها مستخدماً فيها أساليب حرب العصابات.

وسبق أن قال مسؤولون في إقليم كوردستان إن تهديدات داعش لا تزال خطيرة وخفية على المناطق المتنازع عليها وعلى سكانها والمنشآت الحيوية.