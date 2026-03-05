أربيل.. اعتراض مسيرات وصواريخ فوق "عنكاوا" وخسائر مادية جسيمة دون إصابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر محلية في محافظة أربيل، مساء اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026، بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء المدينة، ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة وصواريخ مجهولة المصدر.

وفي التفاصيل، سُمعت أصوات الانفجارات في تمام الساعة 7:45 مساءً، حيث تم إسقاط وتدمير عدد من الأهداف الجوية. وأدى تساقط حطام وشظايا هذه المسيرات والصواريخ إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من الأحياء السكنية، لا سيما في "الحي 108" بمنطقة عنكاوا، حيث تضررت واجهات المباني وسيارات المواطنين المركونة في الشوارع.

وبحسب مراسل "كوردستان 24"، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات في صفوف المدنيين، واقتصرت الأضرار على تحطم زجاج نوافذ المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالمركبات.

وفي شهادة لأحد المتضررين، قال لمراسل القناة: "كنت أهمُّ بالنوم حين هزّ دوي انفجار عنيف المنطقة، مما تسبب بتحطم جميع نوافذ منزلي. لقد كان الصوت مرعباً جداً، وأعاد إلى أذهاننا أجواء الحرب العراقية الإيرانية".

من جانبه، ذكر أحد سكان البنايات المتضررة أن المبنى المستهدف بالشظايا يقطنه أكثر من 35 عائلة مسيحية، مشيراً إلى أن الطابق الأول تعرض لأضرار بالغة. وأضاف: "نعيش هنا منذ سبع سنوات، وهذه الهجمات المتكررة باتت تزرع الخوف والقلق الدائم في نفوس العائلات".

هذا وتستمر الجهات الأمنية في متابعة الموقف وتقييم حجم الأضرار، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن أي حصيلة رسمية نهائية عن الجهات الحكومية حول مصدر الهجوم أو تفاصيله الدقيقة.