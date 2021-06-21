شبكة الصحفيين الكورد السوريين: إغلاق كوردستان 24 مُدان وليس له مستند قانوني

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت شبكة الصحفيين الكورد السوريين بيانا حول قرار سلطات الإدارة الذاتية بإغلاق مكتب فضائية كوردستان 24 في مناطقها، مؤكدة في الوقت نفسه ان هذا القرار ليس له اي مستند قانوني.

وجاء في البيان "ارتكبت الجهات التابعة للإدارة الذاتية، لشمال وشرقي سوريا، خلال هذا الأسبوع انتهاكين بحق الزملاء الإعلاميين العاملين في المناطق التي تحت سيطرتها، إذ لم تمضِ أيام على اعتقال الزميل كاميران سعدون في مدينة الرقة، من قبل أجهزة الأمن العام التابعة للإدارة، حتى أصدرت اليوم، الأحد، دائرة الإعلام قراراً يقضي بإغلاق مكتب قناة "كوردستان24" وإلغاء رخصة عمل مراسليها".

وتابع "تُدين شبكة الصحفيين الكورد السوريين، القرار الصادر عن دائٔرة الإعلام في الإدارة الذاتية، القاضي بإغلاق مكتب قناة "كوردستان24" في جميع مناطق شمال وشرقي سوريا، وإيقاف مُراسليها عن مُمارسة العمل بعد أن ألغت رخصة التسجيل تحت خانة "التحريض على خطاب الكراهية، والعنف بين المواطنيين...".

وبحسب البيان فإن دائرة الإعلام "لم تُقدم في قرار الإغلاق أيّ مستند قانوني ضد المكتب والمراسلين لإدانتهم بانتهاك المعايير المعتمدة لدى الإدارة الذاتية، فيما أطلقت كلاماً عاماً حول سياسة القناة الإعلامية، متهمة إياها بـ"تأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الكوردي، والحضّ على الاقتتال الكوردي_الكوردي" التي لا علاقة للمراسلين بها، معتمدةً على مواد في قانون الإعلام الذي صدق عليه قبل مدة قصيرة، والذي وظّف بعكس أهدافه. خاصةً وأن دائرة الإعلام لم تُوضح تفاصيل الخطأ الذي ارتكبه المكتب وفقاً لتحليل المضمون والمعايير المهنية".

من جهة أخرى ندد البيان "بالطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن العام مع الزميل كاميران سعدون، وللمرة الرابعة خلال أشهر، منافية لحُرية الصحافة والإعلام، خاصة وأن زميلنا الحائز مؤخراً على جائزة أفضل منسق أخبار في العالم لعام 2020، ضمن جوائز "كورت شورك" التي تُمنحها وكالة "رويترز" يعمل مع العديد من أهم الوكالات والقنوات العالمية".

وعبرت الشبكة عن "بالغ الاسف بوصول الأمور إلى حد إغلاق مكاتب إعلامية تعمل بمهنية "معقولة" وفق المعايير الدولية، كما تُدين التوجهات التي قد تُلحق أيّ انتهاك بحُرية الصحافة والتعبير في المناطق الكوردية، وتُطالب دائرة الإعلام بالعودة عن قرار إغلاق مكتب "كُردستان24" وإيقاف الإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، مؤكدةً أنَّ تشريع القوانين يجب أن تكون في خدمة حرية العمل الإعلامي وفق المواثيق الدولية".