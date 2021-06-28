العراق يندد بالضربات الأمريكية على حدوده مع سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ندد الجيش العراقي اليوم الاثنين، بالهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف موقعا على الحدود العراقية السورية، معتبرا إياه "انتهاكا سافرا" للسيادة العراقية.

وجاء في بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة "ندين الهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللامن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

واضاف "يجدد العراق رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا البيان الى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدا ان "العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات".

وأعلنت الولايات المتحدة امس الاحد، أنها نفذت غارات جوية ضد ما وصفته بميليشيات مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا "ردا على هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق".

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران في بيان إن أربعة من مقاتليها قتلوا في الغارة الجوية، فيما تعهدت بالانتقام ردا على الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الأمريكية.

سوار احمد