الخارجية العراقية: الغارات الأمريكية على أراضينا "انتهاك للسيادة الوطنية"

أربيل (كوردستان 24)- عدت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الجوي الأمريكي الذي طال موقعا على الحدود العراقية مع سوريا، انتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا عن المواثيق الدولية.

وأدانت الوزارة الهجوم، اليوم الاثنين وقالت في بيان ان "وزارة الخارجيّة تدين الهجوم الجوي ليلة أمس والذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية".

واضافت ان "الوزارة تجدد رفضها التام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه وبما يعد إعتداء وإنتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا صريحا عن الأعراف والمواثيق الدولية".

وتابعت الوزارة ""نؤَكد تمسُّكنا بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك، عبرَ إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة".

واشار البيان الى ان "الحكومةَ العراقية ماضية في إجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السيادي في ذلك، منعا لأي تصعيد نراهُ يخلّ بأمن العراق وإستقراره".

وفي وقت سابق من اليوم ندد الجيش العراقي، بالهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف موقعا على الحدود العراقية السورية، معتبرا إياه "انتهاكا سافرا" للسيادة العراقية.

وأعلنت الولايات المتحدة امس الاحد، أنها نفذت غارات جوية ضد ما وصفته بميليشيات مدعومة من إيران في كل من العراق وسوريا "ردا على هجمات الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق".

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران في بيان إن أربعة من مقاتليها قتلوا في الغارة الجوية، فيما تعهدت بالانتقام ردا على الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الأمريكية.

سوار احمد