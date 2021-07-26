صحة وبیئة

دهوك تئن من "زيادة كارثية" بإصابات كورونا.. والصحة تتحرك لتدارك الموقف

تعاني السلطات من ضعف إقبال السكان على تلقي اللقاح كما تشكو من عدم امتثال معظم السكان للتدابير الوقائية ومنها ارتداء الكمامات
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزارة الصحة فيروس كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي إلى دهوك في وقت مبكر من صباح الاثنين في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنها وضعت "خطة جديدة" لعلاج المرضى المصابين بالوباء وذلك بتخصيص مستشفى آخر لاستقبال المصابين في المدينة.

وأعربت الوزارة عن أسفها لتصاعد أعداد المصابين، وقالت إنه لغاية الساعة الثانية عشرة منتصف الليل "تم تسجيل أكبر عدد من المصابين".

وأشارت إلى أن ما تم تسجيله هو "عدد كبير جداً ومعظم المصابين في محافظة دهوك".

وسبق أن قالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي في إقليم كوردستان "لا يزال تحت السيطرة" لكنها حذرت من أنه قد يخرج بسبب تهاون السكان في الإجراءات الوقائية.

ويوم أمس، حث رئيس الحكومة مسرور بارزاني المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية وتلقي اللقاحات المضادة لتفشي الوباء. اقرأ المزيد.

وتعاني السلطات من ضعف إقبال السكان على تلقي اللقاح كما تشكو من عدم امتثال معظم السكان للتدابير الوقائية ومنها ارتداء الكمامات.

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