مسرور بارزاني: سنواصل توزيع الرواتب بالكامل طالما التزمت الحكومة الاتحادية بوعودها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 25 تموز (يوليو) 2021، الشروع بتوزيع الرواتب كاملة وفي موعدها المحدد اعتباراً من الشهر الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الآلية ستظل قائمة طالما واصلت بغداد إرسال جزء من حصة الإقليم.

وقال رئيس الحكومة في كلمة وجهها إلى شعب إقليم كوردستان، إن الحكومة الاتحادية أرسلت هذا الشهر جزءاً من حصة الإقليم في إطار قانون الموازنة، وهو ما سيسد إلى حد ما العجز الحاصل في الرواتب، وعلى أساس ذلك سيتم توزيع الرواتب وفقاً للموازنة الحالية.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى عقد اجتماعاً هذا اليوم، وتمخض عنه قرار يقضي بدفع الرواتب إلى من يتقاضونها دون أي استقطاعات.

وأضاف: "أود أن أعلن لجميع المواطنين الأحبة، أنه بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء، سوف نوزع رواتب أهالي كوردستان هذا الشهر دون أي استقطاع، وآمل أن تواصل الحكومة الاتحادية الإيفاء بوعدها في إرسال هذا المبلغ من الموازنة المالية".

وقال رئيس الحكومة: "كلما كانت ميزانيتنا كافية لتوزيع الرواتب، سنوزعها بدون استقطاع، وسنلتزم بما قطعناه من تعهدات، ونأمل أن نتمكن من تأمين الرواتب كاملةً في المستقبل، ولكن ذلك يعتمد على التزام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ الموازنة إلى إقليم كوردستان".

وأضاف أن إقليم كوردستان واجه عامين عصيبين وحافلين بالأزمات والمشاكل ولا سيما تفشي فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تلك التحديات لم تمنع الحكومة من المضي قدماً في الدفاع عن الحقوق الدستورية ومواصلة عملية الإصلاح.

وأثنى رئيس الحكومة على المواطنين، ووجّه لهم الشكر لتحملهم وصبرهم وتفهمهم للوضع الصعب دون أن يفقدوا الثقة في الحكومة.

وأكد أن الحكومة وعدت مواطنيها بالصراحة والشفافية منذ البداية، حيث لم تكن مستعدة لمثل هذه الضغوط، لكنها بذلت قصارى جهدها في تأمين الرواتب على الرغم من أنها لم تكن كاملة، وتابع: "تأمين الرواتب وتوزيعها على من يتقاضونها أولوية بالنسبة لنا".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مهام الحكومة لا تقتصر على توزيع الرواتب، بل مسؤولة عن توفير سبل الحياة والخدمات، وبضمنها الرواتب، لافتاً إلى أن الحكومة سعت جاهدة لإرساء بنية اقتصادية متينة بهدف تعزيز الثقة حول الإيرادات الداخلية مستقبلاً.

وبيّن أن تنويع مصادر الدخل أولوية لحكومة إقليم كوردستان، وأشاد بدور القطاع الخاص عندما هب لمساعدة حكومة إقليم كوردستان لإنجاز المشاريع في ذروة الأزمات.

وتطرق رئيس الحكومة إلى تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد ضحاياه في الإقليم، وحث المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة والالتزام بالإرشادات الصحية.