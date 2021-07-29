رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير التركي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 29 تموز (يوليو) 2021، السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له النجاح في مهامه للإسهام في تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان.

هذا وأعرب السفير التركي عن رغبة بلاده واستعدادها لتوطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما زيادة التبادل التجاري مع العراق وإقليم كوردستان.