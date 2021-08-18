قصف تركي على شمال شرق سوريا يوقع ضحايا بينهم طفل وامرأة

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القصف المدفعي التركي على ريفي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة، أسفر عن سقوط ضحايا بينهم طفل وامرأة.

وقال المرصد يوم الثلاثاء ان "الخسائر البشرية نتيجة القصف المدفعي التركي على ريفي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة ارتفعت، حيث استشهدت سيدة وطفلة وأصيب أكثر من 12 بينهم نساء وأطفال وبعضهم بحالات خطيرة، جراء القصف التركي المباشر على منازل المدنيين والأحياء السكنية في ريف الحسكة".

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية ريفي تل تمر وأبو راسين، في ريف محافظة الحسكة، حيث طال القصف كل من تل شنان وباب الخير وباب الفرج، وسط أبو راسين (زركان) ومحيط مقر للأسايش، وسط معلومات عن وقوع جرحى، وفق ما ذكر المرصد السوري.

وشهدت المنطقة نزوحًا كبيرًا للمواطنين، دون إمكانية التنقل بالسيارات خوفًا من الاستهدافات، ما دفعهم للخروج سيرًا على الأقدام والدراجات النارية.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفوا بالمدفعية الثقيلة، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، قرى دردارة وتل شنان، وسقطت قذائف مدفعية بالقرب من قاعدة روسية في ريف تل تمر بريف الحسكة.

كما استهدفت بعدة قذائف محطة تحويل تل تمر، فجر الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.