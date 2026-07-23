صحة أربيل: مساعٍ حثيثة لجعل مستشفى "رزكاري" الأنموذج الأبرز على مستوى كوردستان والعراق

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اربيل (كوردستان24) - أعلن المدير العام لصحة محافظة أربيل، الدكتور دلوفان محمد، أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المستشفيات، كاشفاً عن تطورات استراتيجية يشهدها مستشفى "رزكاري" التعليمي.

وأوضح د. دلوفان محمد في تصريح صحفي، أن أعمال الترميم والتجديد الشاملة في مستشفى "رزكاري" بمدينة أربيل مستمرة منذ نحو عامين، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الصحة تهدف إلى تحويل هذا الصرح الطبي إلى واحد من أكثر المستشفيات النموذجية وتطوراً على مستوى إقليم كوردستان والعراق قاطبة.

مرحلة التحول الرقمي

وفي خطوة تعكس التوجه نحو تحديث النظام الصحي، أكد المدير العام لصحة أربيل أن مشروع تجديد مستشفى "رزكاري" لم يقتصر على الجانب العمراني والطبي فحسب، بل حقق تقدماً متقدماً بوصوله حالياً إلى مرحلة "الرقمنة" (التحول الرقمي)، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات الطبية وتقديم خدمات صحية عصرية ومتكاملة للمواطنين.