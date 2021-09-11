الحكيم يتحدث عن "فرصة ثمينة" في انتخابات تشرين: كل شيء على المحك

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس "قوى الدولة الوطنية" عمار الحكيم السبت إن الانتخابات العراقية "فرصة ثمينة" لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون منذ سنوات.

وأضاف الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة أن "الانتخابات العراقية على الأبواب وكل المناهج والبرامج والمشاريع على المحك لتحقيق ما يتطلع إليه شعبنا العراقي من تطور وازدهار واستقرار".

وقال الحكيم إن الانتخابات "فرصة ثمينة" لفرز تساؤلات هامة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وعلى رأسها "مساءلة المشاريع والشعارات التي ترفع قبيل الانتخابات".

وتساءل "هل يمكن لمن يحمل أفكاراً جامدة أو متطرفة أن يصبح في يوم وليلة حِملا وديعا ومعتدلا يعمل على تحقيق ما كان يعارضه في السابق؟"

وتابع "سنشترط على أي رئيس وزراء قادم أن يكون داعماً لتمثيل الشباب والمرأة والكفاءات في كابينته الوزارية والمؤسسات الحكومية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر، وتشمل أرجاء البلاد كافة بما في ذلك إقليم كوردستان.