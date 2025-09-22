مصدر في الحكومة الاتحادية: لم يعد هناك أي عائق أمام إرسال رواتب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر في مجلس الوزراء العراقي لمراسل كوردستان24 ببغداد، أن اجتماع الحكومة المقرر عقده غداً الثلاثاء، سيبحث ملف تصدير النفط وإيرادات غير النفط وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي بهذا الشأن في أربيل اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن الاتفاق سيُدرج كبند رئيسي على جدول أعمال مجلس الوزراء، مشيراً إلى احتمال أن تعلن حكومة إقليم كوردستان أو الحكومة الاتحادية تفاصيله عبر بيان رسمي أو في مناسبة رسمية خلال الساعات المقبلة.

وقال المضدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم لم يعد هناك أي عائق أمام إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

ورجّح المصدر أن يتولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الإعلان عن الاتفاق ومناقشته في اجتماع الحكومة، إلى جانب استعراض موقف مجلس الوزراء على مجلس الدولة بشأن ملف الإيرادات غير النفطية للإقليم.

كما أشار إلى أن الاجتماع سيشهد التصويت على صرف رواتب شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، فضلاً عن الأشهر الأخرى المتأخرة، حيث لم تُصرف حتى الآن ستة رواتب لموظفي الإقليم.

واليوم الاثنين، أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية وشركات إنتاج النفط، اتفاقاً ثلاثياً يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاق، يسلم الإقليم 230 ألف برميل يومياً إلى شركة "سومو"، مع الاحتفاظ بـ50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

وأكد مصدر مطلع أن جميع القضايا القانونية والفنية بين الجانبين قد حُسمت، فيما باشر وفد فني من شركة نفط الشمال العراقية إجراء الترتيبات النهائية في أربيل لبدء التصدير قريباً.