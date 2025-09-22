رئيس الحكومة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 22 أيلول (سبتمبر) 2025، وفداً من مجلس النواب العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، بحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالوضع العام في العراق والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

وتبادل الجانبان التأكيد على ضرورة وأهمية حلّ القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك على أساس احترام النظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم، وبما يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.