المرحلة الثانية من مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل تتقدم بوتيرة متسارعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد قادر، اليوم الاثنين، استمرار العمل في المرحلة الثانية من مشروع إمدادات المياه الطارئة في أربيل، مشيراً إلى أنه بانتهاء المشروع سيتم إغلاق أكثر من ألف بئر.

وقال آري أحمد لموقع كوردستان24، إن "المرحلة الثانية من مشروع إمدادات المياه الطارئة مستمرة، ومن المقرر أن تصل المياه إلى المنازل بشكل تجريبي بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر".

وأوضح أن المرحلة الثانية تغطي حالياً 65% من المناطق المستهدفة، وستصل إلى 100% عند اكتمال المشروع، مشيراً إلى أن عدد الأحياء والمواقع ضمن المرحلة الثانية أكبر من المرحلة الأولى، إلا أن العمل يسير بوتيرة سريعة.

وأضاف آري أحمد أن 254 بئراً قد تم إغلاقها في أربيل حتى الآن نتيجة المشروع، ومن المتوقع أن يتم إغلاق أكثر من ألف بئر عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

يُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم الأحد 8 أيلول 2024، بتكلفة تقدر بحوالي 480 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال أقل من 550 يوماً.

ومن المتوقع أن يحل المشروع مشكلة ندرة المياه في أربيل بشكل كامل.

ومشروع الإمداد الطارئ سيحافظ على مدينة أربيل من شح المياه لمدة تصل إلى 30 عاماً قادمة.

ويُضخ المشروع يومياً 480 ألف متر مكعب من المياه، ويوفر بشكل مستمر 20 ألف متر مكعب لكل ساعة على مدار 24 ساعة، لضمان توفير المياه الصالحة للشرب لقنوات المدينة.