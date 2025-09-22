إسرائيل تقرر عدم حضور اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء يبحث حرب غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده ستتغيّب عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء لبحث ملف حرب غزة نظرا إلى أنه سيصادف إحياء رأس السنة اليهودية، معتبرا أن التوقيت "مؤسف".

ونظرا إلى أنها طرف متأثر مباشرة بنقاشات المجلس، دُعيت إسرائيل لإلقاء خطاب أثناء الجلسة المخصصة لبحث حرب غزة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمضي القوات الإسرائيلية قدما بهجومها البري الكبير الهادف للسيطرة على مدينة غزة حيث أظهرت تسجيلات مصوّرة سحب الدخان تتصاعد الاثنين فيما حمل فلسطينيون أمتعتهم وفروا جنوبا.

وقال دانون في رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدورية "أرغب بإبلاغكم بأن وفد إسرائيل لن يشارك في هذا الاجتماع نظرا إلى أنه يصادف روش هاشناه، رأس السنة اليهودية".

وأضاف "رغم طلب إسرائيل من رئاسة وأعضاء المجلس تغيير الموعد، بقي الاجتماع محددا في هذا التاريخ الذي يعد من الأهم في التقويم اليهودي ويمثّل بداية الأيام الأقدس".

ويتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في ظل اعتراف عدد من البلدان الغربية بدولة فلسطين، والذي نددت بها إسرائيل.

وأفاد دانون في بيان بالفيديو صدر الاثنين "إنه أمر مؤسف أن يجتمع مجلس الأمن في غياب إسرائيل".