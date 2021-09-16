سیاسة

بالتنسيق مع الجيش العراقي.. البيشمركة تعود الى كركوك

author_image سوار أحمد
کوردستان قوات البيشمركة الجيش العراقي طوزخورماتو كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تقرر تشكيل لواءين مشتركين بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، للإنتشار في كركوك وطوزخورماتو.

وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، بعد أحداث 16 اكتوبر عام 2017، وذلك لمواجهة تنظيم داعش الذي نشطت فلوله في تلك المناطق وباتت تشن هجمات على القوات العراقية بصنوفها المختلفة.

وقال ممثل قوات البيشمركة في اللواءين، العميد شوان شاميران لكوردستان 24 "اليوم الخميس 16 ايلول 2021، عدت لأول مرة الى كركوك وقمنا بزيارة ميدانية الى المنطقة التي تخصيصها لانتشار اللواءين المشتركين فيها".

وأكد شوان شاميران ان اللواءين مشتركين بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وأن مهمتهما حماية المنطقة من تنظيم داعش ومن الهجمات الارهابية.

 

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