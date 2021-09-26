سیاسة

انتخابات ألمانيا ... لاشيت: نحتاج الى تحالف مستقبلي لتحديث بلادنا

هذه المرة الأولى التي سيكون لدينا فيها حكومة مع ثلاثة شركاء
author_image آريان ابراهيم شوكت
انتخابات ألمانيا ... لاشيت: نحتاج الى تحالف مستقبلي لتحديث بلادنا
انتخابات ألمانيا ... لاشيت: نحتاج الى تحالف مستقبلي لتحديث بلادنا
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  صرح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرمين لاشيت إنه سيفعل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة يقودها المحافظون.

وقال لاشيت لمؤيديه قائلا: "لا يمكننا أن نكتفي بنتائج الانتخابات" بعد أن وضعت أول النتائج المتوقعة كتلته المحافظة وراء الديمقراطيين الاشتراكيين. وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لبناء حكومة يقودها المحافظون لأن الألمان يحتاجون الآن إلى تحالف مستقبلي يعمل على تحديث بلادنا"، لافتا إلى أن "هذه المرة الأولى على الأرجح التي سيكون لدينا فيها حكومة مع ثلاثة شركاء".

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد 26 أيلول 2021 للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة من الصعب التنبوء بما ستتمخض عنه، حيث يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

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