سیاسة

حزب العمال الكوردستاني يمنع المواطنين من الوصول لمراكز الاقتراع في سنجار

author_image Kurdistan24 اربیل
kurdistan24.net
کوردستان الانتخابات العراقية سنجار حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- حصلت كوردستان 24 على مقطع فيديو يظهر فيه مواطنون يقولون ان سيطرات تابعة لحزب العمال الكوردستاني، تمنع المواطنين من الوصول الى المراكز الانتخابية في سنجار.

ويظهر بعض الاشخاص في الفيديو حيث يتحدث أحدهم بالعربية قائلا ان عناصر السيطرة يمنعونهم من الوصول الى مراكز الاقتراع رغم أنهم يمتلكون بطاقات انتخابية ويحق لهم التصويت.

وخلال فترة الدعاية الانتخابية لجأ مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني الى منع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الوصول الى سنجار لإقامة حملاتهم الانتخابية.

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