بعد حادثة المانش .. فرنسا تدعو بريطانيا إلى فتح أبوابها أمام "الهجرة الشرعية"

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا إلى فتح أبوابها أمام "الهجرة الشرعية" غداة اجتماع أوروبي، استبعدت منه لندن، في كاليه بشمال فرنسا حول ملف الهجرة.

وأكد دارمانان يوم الإثنين، على رغبة فرنسا في إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الهجرة غير الشرعية في بحر المانش.

ويحاول المهاجرون الوصول إلى الساحل البريطاني بشكل شبه يومي على متن قوارب متداعية عبر قناة المانش، فيما ارتفع عدد عمليات العبور منذ عام 2018 نتيجة تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.

وجاء تصريح المسؤول الفرنسي غداة اجتماع أوروبي طارئ في كاليه الأحد خلص إلى العمل على "تحسين التعاون المشترك مع المملكة المتحدة"، رغم غياب البريطانيين عنه على خلفية التوتر المستمر بين لندن وباريس بسبب سبل التعامل مع قضية الهجرة عبر قناة المانش.

وأضاف الوزير الفرنسي أن على البريطانيين "تغيير تشريعاتهم وتحمل مسؤولياتهم" مضيفا أن بريطانيا تتلقى 30 ألف طلب كل سنة مقابل نحو 150 ألفا في فرنسا.

وجاء الاجتماع الأوروبي بعد أسوأ مأساة هجرة في القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا تمثلت في غرق قارب أودى بما لا يقل عن 27 شخصا الأربعاء.