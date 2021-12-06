سكان "لهيبان": قريتنا لم تُحرَق وسندافع عنها

أربيل (كوردستان 24)- نفى عدد من سكان قرية لهيبان الواقعة في ناحية سركران، الاخبار التي تم تداولها بخصوص احراق داعش لبيوت القرية.

وعاد عدد من سكان لهيبان الى قريتهم بعد مغادرتها مؤقتا بسبب الهجمات المتكررة لمسلحي داعش.

وارتفع معدل هجمات داعش على أهالي القرية الكوردية منذ الصيف الماضي، مما دفع بالعديد من السكان إلى مغادرة منازلهم خوفاً على حياتهم.

وقال أحد سكان قرية لهيبان لـ "كوردستان 24": "اليوم، عاد عدد من القرويين إلى منازلهم، والشائعة التي انتشرت بخصوص احراق قريتنا لا اساس لها وعارية عن الصحة، وسندافع عن قريتنا".

ووفقا للصور ومقاطع الفيديو المرسلة إلى كوردستان، عاد 24 فردا من سكان قرية لاهيبان إلى منازلهم صباح اليوم وطلبوا من باقي القرويين العودة الى منازلهم.