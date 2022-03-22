ألمانيا تمنح 35 مليون يورو لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الألمانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا منحت 35 مليون يورو (حوالي 38.5 مليون دولار) لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق.

نشرت السفارة الألمانية في بغداد على موقع تويتر "ألمانيا فخورة بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العراقية بمبلغ 35 مليون يورو".

وأضافت "وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، سنعيد بناء البنى التحتية المجتمعية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في العراق".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تغريدة يوم الاثنين أن النزاعات أضرت بالبنى التحتية الحيوية مثل الطرق والإسكان والمياه ومرافق الصرف الصحي في العراق.

وقال المكتب في بيان يوم الاثنين "بالشراكة مع الحكومة الألمانية، سيساعد المكتب في تحسين الظروف المعيشية الأساسية والوصول إلى الخدمات العامة للعائدين في محافظتي الأنبار ونينوى".