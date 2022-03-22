سیاسة

ألمانيا تمنح 35 مليون يورو لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق

author_image سوار أحمد
العراق المانيا 35 مليون العراق البنية التحتية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الألمانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا منحت 35 مليون يورو (حوالي 38.5 مليون دولار) لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق.

نشرت السفارة الألمانية في بغداد على موقع تويتر "ألمانيا فخورة بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العراقية بمبلغ 35 مليون يورو".

وأضافت "وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، سنعيد بناء البنى التحتية المجتمعية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في العراق".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تغريدة يوم الاثنين أن النزاعات أضرت بالبنى التحتية الحيوية مثل الطرق والإسكان والمياه ومرافق الصرف الصحي في العراق.

وقال المكتب في بيان يوم الاثنين "بالشراكة مع الحكومة الألمانية، سيساعد المكتب في تحسين الظروف المعيشية الأساسية والوصول إلى الخدمات العامة للعائدين في محافظتي الأنبار ونينوى".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف