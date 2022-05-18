قريبا.. اجتماع سعودي إيراني مرتقب في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب الإيراني جواد كريمي القدوسي، أنه من المقرر أن يلتقي وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح القدوسي في حديثه لوكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية في محادثات تطبيع العلاقات بين طهران والرياض والتي بدأت في أبريل/ نيسان 2021.

وأضاف "في المستقبل القريب، سيعقد لقاء بين وزير خارجيتنا حسين عبد اللهيان ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد".

وتابع القدوسي "خلال اللقاء سيتم مناقشة القضايا الثنائية وفتح السفارات والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة اليمنية".

ولم يدل المسؤول الإيراني بمعلومات عن موعد اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين.

ولاحقا قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا تطور جديدا" في المحادثات بين إيران والسعودية منذ نيسان/ أبريل نيسان.

وبدأت السعودية وايران، محادثات مباشرة العام الماضي لمحاولة احتواء التوترات بين البلدين ومحاولة إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقطعت الرياض العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية.